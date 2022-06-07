ещё! выкл. сиськи
07.06.2022 13:09 | тексты от саныч | комментарии: 1  ↓ 
Тонет корабль, капитан первый садится в шлюпку. Матрос ему говорит:
- На борту есть женщины!
Капитан:
- Ты охуел, мне сейчас не до ебли...
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
болт | 07.06.2022 13:40
вот небось говорили капитану, что баба на корабле не к добру.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  12
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 122809 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 194 / 300| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer