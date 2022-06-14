ещё! выкл. сиськи
14.06.2022 15:23 | прочее от DimaS | комментарии: 10  ↓ 

1080x1341, 180 Kb / море, океан, пляж, бунгало, пластик, пара, кровать

море, океан, пляж, бунгало, пластик, пара, кровать

комментарии
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keke | 14.06.2022 16:52
Он не стеклянный, а надувной :) Так что он так выглядит только издалека, вблизи вот так https://www.maldives.ru/upload ... dff3d7c1f74b468a10012745b3.jpg пластиковая мыльная херабора, эдакий зорб для двоих :D
sgn | 14.06.2022 16:59
коротконогий толстожопик идёт к очень душной капсуле, которая на солнце накаляется до уровня сковороды.
Vintorezz | 14.06.2022 17:05
Домик в деревне
Vintorezz | 14.06.2022 17:40
https://www.elledecoration.ru/ ... finolhu-na-maldivah-id6795135/
Vintorezz | 14.06.2022 17:40
keke | 14.06.2022 17:45
Vintorezz (17:40), ох уж эти писаки в интернетах :D

Заголовок "стеклянная палатка в отеле на Мальдивах"
И ниже текст "Капсула сделана из высокотехнологичной прозрачной ткани"

facepalm.jpg
Vintorezz | 14.06.2022 17:58
Прозрачная ткань это полиэтиленовая пленка для теплиц и парников

Вот сам отель на острове (атолле):
WWWolfy | 14.06.2022 19:12
.
У нас это называлось "За стеклом"
Polina | 14.06.2022 19:47
хочу там жить!
tuslin | 14.06.2022 19:48
Ковидная палата люкс
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