16.06.2022 13:40 | тексты от саныч | комментарии: 1 ↓ от Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на чёрный день, что таки ждал его с большим нетерпением...



— Хаим, а как понять, шо это такое: "плохая наследственность"...

— Моня, я думаю, шо это когда тебя вичеркнули из завещания...



— Доктор, скажите мне правду: почём я болен?...



Объявление на столбе возле одесской консерватории: "Всемирно известный квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста"...



Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200 баксов и стал гражданином Швеции...



Одесское объявление: "Делаем копии с любых документов. Подлинник не требуется".



— Семён Маркович, а шо вы делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?

— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей женой Розой туда ничего не делаем.



— Рабинович дома?

— Нет.

— На работе?

— Нет.

— В командировке?

— Нет.

— Я Вас правильно понял?

— Да.



— Самуил Яковлевич, у вас в резюме написано, что вы лауреат Нобелевской премии.

В какой области, не подскажете?

— В Воронежской.



— Доктор, моя жена не может от меня забеременеть. Это у меня, нaверное, наследственное —

у моего деда тоже не было детей... — Простите, а вы откуда появились?

— Я? Я из Одессы.





— Мама! Посмотрите лучше на вон то ружьё на стене... Мама, не доводите-таки этот спектакль до третьего акта...



— Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?

— Я думаю, шо если он ученый, то цепь для того, шобы он не эмигрировал.



— Ну, шо я вам скажу, больной, попробуйте водой холодной обливаться, по снегу босиком бегать,

пшеничку пророщенную кушать. Вот иммунитет и укрепится...

— Ой, знаете шо, доктор, — уж лучше пусть у меня будут сопли...



— У вас гражданская жена?

— Нет, Великая Отечественная!..



— Роза! У тебя лишний вес!

— Это не лишний... Это запасной...



— Рабинович, а вы далеко не дурак!

— Так я и вблизи тоже не идиот...



— Фима, что ты там пишешь?

— Посмертную записку...

— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз — какие-то каракули.



У Сёмы-таки была противозачаточная внешность.



— Фира, Вы не знаете, сколько живут козлы?

— Вам шо-таки нехорошо?...



— Изя, дорогой, я не верю, что ты нас покинул!

— Товарищ, отойдите от гроба... Дайте подойти тем, кто уже верит или хочет убедиться.



— Яша, у тебя все равно рот открыт, позови Сёмочку со двора!



— Вы уже кому-нибудь читали свои стихи?

— Нет, а что?

— Просто... Я смотрю — у Вас глаз подбит...