|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
16.06.2022 13:40 | тексты от саныч | комментарии: 1 ↓
Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на чёрный день, что таки ждал его с большим нетерпением...
— Хаим, а как понять, шо это такое: "плохая наследственность"...
— Моня, я думаю, шо это когда тебя вичеркнули из завещания...
— Доктор, скажите мне правду: почём я болен?...
Объявление на столбе возле одесской консерватории: "Всемирно известный квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста"...
Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200 баксов и стал гражданином Швеции...
Одесское объявление: "Делаем копии с любых документов. Подлинник не требуется".
— Семён Маркович, а шо вы делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей женой Розой туда ничего не делаем.
— Рабинович дома?
— Нет.
— На работе?
— Нет.
— В командировке?
— Нет.
— Я Вас правильно понял?
— Да.
— Самуил Яковлевич, у вас в резюме написано, что вы лауреат Нобелевской премии.
В какой области, не подскажете?
— В Воронежской.
— Доктор, моя жена не может от меня забеременеть. Это у меня, нaверное, наследственное —
у моего деда тоже не было детей... — Простите, а вы откуда появились?
— Я? Я из Одессы.
— Мама! Посмотрите лучше на вон то ружьё на стене... Мама, не доводите-таки этот спектакль до третьего акта...
— Лева, а как вы думаете, почему у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?
— Я думаю, шо если он ученый, то цепь для того, шобы он не эмигрировал.
— Ну, шо я вам скажу, больной, попробуйте водой холодной обливаться, по снегу босиком бегать,
пшеничку пророщенную кушать. Вот иммунитет и укрепится...
— Ой, знаете шо, доктор, — уж лучше пусть у меня будут сопли...
— У вас гражданская жена?
— Нет, Великая Отечественная!..
— Роза! У тебя лишний вес!
— Это не лишний... Это запасной...
— Рабинович, а вы далеко не дурак!
— Так я и вблизи тоже не идиот...
— Фима, что ты там пишешь?
— Посмертную записку...
— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз — какие-то каракули.
У Сёмы-таки была противозачаточная внешность.
— Фира, Вы не знаете, сколько живут козлы?
— Вам шо-таки нехорошо?...
— Изя, дорогой, я не верю, что ты нас покинул!
— Товарищ, отойдите от гроба... Дайте подойти тем, кто уже верит или хочет убедиться.
— Яша, у тебя все равно рот открыт, позови Сёмочку со двора!
— Вы уже кому-нибудь читали свои стихи?
— Нет, а что?
— Просто... Я смотрю — у Вас глаз подбит...
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