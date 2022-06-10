ещё! выкл. сиськи
18.06.2022 11:03 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Умеют люди в жизни устраиваться
https://m.lenta.ru/brief/2022/06/10/shaman/
Принцесса Норвегии объявила о помолвке с шаманом.
Он называет себя ящером и говорит, что знаменитости умоляют его о сексе.
1180x800, 198 Kb / шаман, принцесса, ящер

шаман, принцесса, ящер

комментарии
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supershmel | 18.06.2022 11:08
принцесса и нигер это база же! не первый раз уже
Vintorezz | 18.06.2022 12:22
supershmel (11:08), нигер-ящер из созвездия Андромеды, хотя у неё диплом психотерапевта....
Лелик | 18.06.2022 12:41
Vintorezz (12:22), это она в целях изучения вблизи. Непосредственный контакт с пациентом
supershmel | 18.06.2022 13:57
Vintorezz (12:22), тебя как будто бы волновало, что тянка по профессии юрист, работает гаданием по картам таро и верит в нумерологию если вот такая вот BLOG:)158124
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