ещё! выкл. сиськи
19.06.2022 20:52 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. Вот, например, Татьяна Филипповна добавляет в суп базилик, а Зоя Андреевна утопила своего мужа…
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