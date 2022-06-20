ещё! выкл. сиськи
20.06.2022 14:14 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Мотивация

Martina Trajdos, дзюдо, тренер, пощечина

комментарии
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keke | 20.06.2022 15:36
Гифку можно было и загрузить, не? Или по размеру не влезла?

Пока блог нормально в gif / webm не умеет имхо проще ссылки на ты-труб кидать или кауб ;) там все то же самое, но с нормальным способом просмотра.
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