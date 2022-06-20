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20.06.2022 14:33 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Трек на крыше старого завода Fiat, Турин, Италия, 1960–е

В 1916 году началось строительство завода Lingotto, которым руководил Джакомо Мате Трукко (Giacomo Matte Trucco). Завод стал самым большим в Европе. Огромное здание имело 5 этажей, а на крыше располагалась трасса для тестирования автомобилей. Строительство завода было завершено в 1922 году. Вступив в строй, он стал символом автомобильной промышленности Италии.

Линготто стал фабрикой в которой все производилось в одном месте, и теперь не нужно было перевозить детали с одного места в другое.
929x1280, 440 Kb / автомобиль, классика, ретро, трек, крыша, завод, Fiat, Турин, Италия

автомобиль, классика, ретро, трек, крыша, завод, Fiat, Турин, Италия

комментарии
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WWWolfy | 20.06.2022 14:56
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WWWolfy | 20.06.2022 15:02
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