20.06.2022 14:33 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓ от Трек на крыше старого завода Fiat, Турин, Италия, 1960–е



В 1916 году началось строительство завода Lingotto, которым руководил Джакомо Мате Трукко (Giacomo Matte Trucco). Завод стал самым большим в Европе. Огромное здание имело 5 этажей, а на крыше располагалась трасса для тестирования автомобилей. Строительство завода было завершено в 1922 году. Вступив в строй, он стал символом автомобильной промышленности Италии.



Линготто стал фабрикой в которой все производилось в одном месте, и теперь не нужно было перевозить детали с одного места в другое.

автомобиль, классика, ретро, трек, крыша, завод, Fiat, Турин, Италия

