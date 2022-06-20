ещё! выкл. сиськи
20.06.2022 14:36 | сиськи от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
На показе весна-лето 1990 года Сен-Лоран показал платье, в котором одна грудь модели оставалась открытой. Платье под влиянием греко-римского стиля привлекло внимание и ввело топлесс-моду на подиуме.
679x1019, 72 Kb / платье, топлесс, модель, мода

платье, топлесс, модель, мода

комментарии
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WWWolfy | 20.06.2022 14:55
чёто грудь не рада, загрустила
может не любит греко-римов?
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