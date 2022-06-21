ещё! выкл. сиськи
21.06.2022 13:58 | тексты от Murrzik | комментарии: 2  ↓ 
Что общего между гинекологом и доставщиком пиццы?

Понюхать можно, а лизнуть нет.
комментарии
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WWWolfy | 21.06.2022 14:57
Это как надо оголодать, чтобы облизывать доставщика пиццы.
А про гинеколога - надо у девушек спрашивать, может красивых гинекологов кто и облизывает..
kikOS | 21.06.2022 16:07
Это зависит от наглости и темперамента доктора))
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