ещё! выкл. сиськи
23.06.2022 11:33 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Юра Шатунов всё
672x378, 16 Kb / Юра Шатунов, rip

Юра Шатунов, rip

комментарии
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Vintorezz | 23.06.2022 11:33
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Певец умер в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет.
DimaS | 23.06.2022 13:03
Юрий Шатунов умер, Пьер Нарцисс умер, Горбачёву тоже что то нездоровится...
Vintorezz | 23.06.2022 13:16
и снова седая ночь
Vintorezz | 23.06.2022 13:25
Вчера шоколадный заяц, сегодня Шатунов....
Akel | 23.06.2022 14:05
Похоже разбирательства за право исполнять песни "Ласкового мая" довели Юру. Буквально третьего дня на НТВ был сюжет, что Шатунов выиграл процесс, но Разин из США пригрозил новыми разбирательствами.
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