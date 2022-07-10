ещё! выкл. сиськи
10.07.2022 22:33 | тексты от sgn | комментарии: 2  ↓ 
А ничего, что сырники - это на самом деле творожники, а мы все продолжаем притворяться, будто все нормально? Сколько можно терпеть эту ложь?!
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 10.07.2022 22:39
еще столько же, потом всё
draeb | 10.07.2022 23:24
Почему молчал 8 лет?)))
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123134 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 152 / 289| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer