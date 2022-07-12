ещё! выкл. сиськи
12.07.2022 19:16 | тексты от 89209200500@mail.ru | комментарии: 5  ↓ 
попросил жену сделать тортик ..она у меня кондитер и делает торты на заказ ..так она сразу с ценником его сделала)))))
700x933, 201 Kb / торт, надпись

торт, надпись

комментарии
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WWWolfy | 12.07.2022 20:18
похоже на рекламу, судя по нику
а цена - неадекватная
89209200500@mail.ru | 12.07.2022 20:28
ни какой рекламы !!!!!!! а если говорить о цене то это по божески ...1200 -1400 его цена ...
tuslin | 12.07.2022 21:26
WWWolfy (20:18), еще и газеты ненашинские, инноагент
kikOS | 12.07.2022 21:35
Это не реклама, но если чё цена 1400!! ))) Маладца чувак..
Polina | 12.07.2022 22:05
WWWolfy (20:18), у нас на заказ тортики делаются от 2500 р. мне этим летом делали на 4500 р., небольшой, средний, натуральный
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