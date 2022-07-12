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12.07.2022 20:03 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 1 ↓
BMW ввела ежемесячную плату за подогрев сидений и другие опции
Компания BMW теперь поставляет машины с заблокированными опциями — за их использование надо оплачивать ежемесячную подписку. Такой сервис начал работу в Южной Корее
https://auto.mail.ru/article/8 ... nuyu-platu-za-podogrev-sideni/
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