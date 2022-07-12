ещё! выкл. сиськи
12.07.2022 20:03 | ссылки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
BMW ввела ежемесячную плату за подогрев сидений и другие опции
Компания BMW теперь поставляет машины с заблокированными опциями — за их использование надо оплачивать ежемесячную подписку. Такой сервис начал работу в Южной Корее
https://auto.mail.ru/article/8 ... nuyu-platu-za-podogrev-sideni/

BMW, подписка, опции

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
WWWolfy | 12.07.2022 21:32
1. По сути покупатель изначально оплатит все эти опции, потому что они, в отличии от софта - металлические. Провода, оборудование, установка.
Полюбому это заложат в стоимость, даже если вы откажетесь в итоге от подписки.
Т.е. в себестоимость заложат, а потом ещё раз возьмут денег за их включение!

2. Удалённо управляемые ресурсы - всегда опасны для пользователя.
Наложат санкции и удалённо отключат.

3. Ещё минус - наёбки при покупке.
Покупаешь б/у тачку с кучей опций, а через месяц остаёшься с носом.
Как кредитные телефоны Samsung - люди покупали по полной цене с рук, а потом получали кирпич.

4. В плюсах только возможность кряка.
Но опять же - вы уже и так за всё заплатили.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123157 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 202 / 291| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer