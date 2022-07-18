ещё! выкл. сиськи
18.07.2022 18:32 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
«Отцы». Фото Всеволод Тарасевич, 1970-е
800x571, 63 Kb / ч/б, ссср, шапка, пальто, стол, младенец, отец, отцы, ушанка

ч/б, ссср, шапка, пальто, стол, младенец, отец, отцы, ушанка

комментарии
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Real McCoy | 18.07.2022 18:54
А потом в свидетельстве - рандомная дата рождения в районе месяца вокруг реальной. Опыт пары знакомых и родственников :)
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