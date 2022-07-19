ещё! выкл. сиськи
19.07.2022 08:31 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Тигровые глазки

Во времена Римской империи так называемые "Тигровые глаза" (маленькие белые камешки) помещали между камнями на дороге, чтобы их можно было увидеть ночью.
700x1167, 192 Kb / Тигровые глаза, камни, камешки, Римская империя, дорога, брусчатка

Тигровые глаза, камни, камешки, Римская империя, дорога, брусчатка

комментарии
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Polina | 19.07.2022 16:50
почему наша дорожка во дворе здесь? )
supershmel | 19.07.2022 18:56
Polina (16:50), ти шо в риме
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