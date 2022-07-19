ещё! выкл. сиськи
19.07.2022 08:40 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
«Черный вторник», 29 октября 1929 года: взволнованная толпа собирается у фондовой биржи в Нью-Йорке после краха рынка акций.
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комментарии
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keke | 19.07.2022 13:05
Вот интересно - что за сооружение посреди улицы стоит? Видно не очень, конечно, но выглядит основательным + дико нелепым для середины проезжей части.
Polina | 19.07.2022 17:19
keke (13:05), чтобы спотыкаться. лоза должна страдать! )
supershmel | 19.07.2022 18:55
keke (13:05), островок безопасности) сейчас скурвился до таких размеров https://i.ytimg.com/vi/InLXd3THMb0/hqdefault.jpg
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