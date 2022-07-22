|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
22.07.2022 07:47 | тексты от therapy | комментарии: 1 ↓
М - маркетинг.
"Ну чтож.. Предлагаю вашему вниманию замечательные мужские стринги, модель: "Владимир". Новые, ни разу не одевались. Сшиты на заказ в подарок товарищу, который не верил в то, что я подгоню ему стрингачи. Он оказался слишком консервативен для них (еще не созрел, но и в 45 лет можно открывать новые горизонты). Эксклюзивный дизайн, сшиты по собственному эскизу. Сочетают в себе дерзкий молодежный стиль и классический элемент в виде подтяжек. Выполнены в строгом черном цвете. Прочный синтетический материал и строчка позволят носить их долгие годы, выдержат даже самые смелые движения. От одиночной нитки в задней части пришлось отказаться в угоду комфорту. Широкая полоса мягкого материала не только надежно защитит лишние части от похотливых взглядов, но удобно расположится на естественных изгибах и впадинах. Резинка выполнена с возможностью широкой регулировки под любую фигуру и объем бедер. Так же может служить тактическим креплением для всевозможных аксессуаров. (в том числе и под чехол для телефона, входит в комплект, под Гэлакси А12) Так же возможно размещение дополнительных элементов на подтяжках. (Бейдж с именем, значок, карман). Подтяжки так же имеют расширенный диапазон регулировок + стальные кольца. Передняя часть выполненная из эластичной сетки надежно удержит все, что будет положено. Отличная вентиляция не позволит повышению температуры оказывать негативное воздействие.
Довольно универсальная, стильная вещь. И для домашнего использования и на выход. Подарит яркие эмоции, незабываемое ощущение свободы, привлечет внимание женщин, да и просто будет радовать глаз.
Такие только тут, даже у Майкла Джексона нет и не будет.
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК КАК ДРУГУ, ТАК И СЕБЕ.
Заказная вещь, один экземпляр, на одного бойца!
Вложены силы, качественные материалы..."
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