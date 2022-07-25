25.07.2022 18:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Стрелка-указатель для пилотов самолётов.



На просторах США, удалённых от городов, нередко можно встретить вот такие стрелки из бетона длиной 25 метров. Это остатки навигационной системы для авиапочты, сооружённой в 1920-х годах, когда в самолётах ещё не было радиосвязи. Пилотам приходилось определять координаты по наземным ориентирам, а в плохую погоду и ночью летать было вообще нельзя. Поэтому между тихоокеанским и атлантическим побережьями были построены тысячи маяков-прожекторов, снабжённых автономными генераторами. Со временем система утратила свою актуальность, вышки были разобраны, и только бетонные стрелки служат напоминанием о её существовании.

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