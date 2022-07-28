ещё! выкл. сиськи
28.07.2022 13:43 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1650x950, 191 Kb / японские имена

японские имена

комментарии
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Moveton | 28.07.2022 15:04
Логично. Мальчик - наследник, поэтому для него номер - это важно. После десятого уже можно называть и, например, Микио (мужчина со стволом дерева). Вряд ли до такого очередь дойдёт. А девочки замуж спихиваются без счёта.
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