ещё! выкл. сиськи
31.07.2022 19:23 | тексты от sgn | комментарии: 2  ↓ 
Ну не вышла ты замуж до 23-х, ну реализовывайся как личность, что ж делать-то.
комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Polina | 31.07.2022 19:40
замужество как-то мешает реализовываться как личность?
замужество оправдывает нереализованность (или заменяет ее?)?
sgn | 31.07.2022 21:46
Polina (19:40), Полина, иногда шутка - просто шутка.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123374 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 174 / 288| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer