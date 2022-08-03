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03.08.2022 11:20 | картинки от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Александр Ширвиндт и артист Юрий Белов сидят на сломанных основах парковых статуй. 1962

Фотография сделана во время съёмок фильма «Приходите завтра», где они играли студента «Станиславского» и студента «Немировича-Данченко».
2419x3225, 541 Kb / ч/б, Александр Ширвиндт, Юрий Белов, статуя

ч/б, Александр Ширвиндт, Юрий Белов, статуя

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