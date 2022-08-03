ещё! выкл. сиськи
03.08.2022 11:30 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Фреска на потолке Палаццо Кьерикати Виченца "Фаэтон, падающий с колесницы" (1558), Доменикко Риццио
960x720, 172 Kb / фреска, колесница, жопа, упал

фреска, колесница, жопа, упал

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