ещё! выкл. сиськи
03.08.2022 17:30 | ссылки от keke | комментарии: 1  ↓ 
World's Best FPV Drone Shot? (Extreme Mountain Biking)


8:13, если не интересно смотреть про то как готовились и неудачные подходы :)

FPV, quadcopter, квадрокоптер, экстрим, велосипед, байк, спуск, Tomas Slavik, Red Bull, Valparaiso Cerro Abajo

комментарии
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mr.bsa | 03.08.2022 17:59
Ночью смотрел, big up
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