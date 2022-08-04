ещё! выкл. сиськи
04.08.2022 21:29 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
- Холодно как-то, прямо замерзла вся.
- Включи обогреватель.
- Вообще-то это был тонкий намек.
- Намек понял. Ты хочешь, чтобы его включил я.
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  3
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123452 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 202 / 290| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer