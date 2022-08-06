ещё! выкл. сиськи
06.08.2022 23:06 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
- На Земле в настоящее время живет более семи миллиардов человек. Что же вы ко мне прицепились со своим "четыре трупа в багажнике, четыре трупа в багажнике..."?
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123467 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 144 / 287| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer