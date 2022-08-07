ещё! выкл. сиськи
07.08.2022 11:07 | тексты от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
В мире есть как минимум трое
мужчин, которые тебя любят
и всегда поддержат: Jack Daniels...
John Jameson... И Jonnie,
мать его, Walker!
комментарии
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sgn | 07.08.2022 11:33
бла-бла-бла.... Дениэлс первым сказал что бросает меня после 24го.
Все познаются в критической ситуации. И Он ещё себя позиционирует как типа нонконформист. аха, ща. "Пиздабоооол - ты меня называла...."
Marcovich | 07.08.2022 13:15
еще старика чиваса забыли
therapy | 07.08.2022 13:24
Marcovich (13:15), не старик, они братья с Украины вроде, или откуда-то из экс-СССР эмигранты, короче, мутная история, качество тоже так себе, двенашку на дегустации хрен отличишь от Дюарс Вайт Лэйбл.

А еще забыли целую семью Grant's :)
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