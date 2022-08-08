ещё! выкл. сиськи
08.08.2022 11:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Танкер USS Mississinewa затонувший 20 ноября 1944 года после атаки управляемых смертниками торпед Kaiten
2672x1822, 413 Kb / ч/б, война, танкер, Mississinewa

ч/б, война, танкер, Mississinewa

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