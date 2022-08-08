ещё! выкл. сиськи
08.08.2022 15:18 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
а вы заметили, что врачам проще физически вас переделать в то что хотите, чем хоть что-то переделать в мозгу? Типа:
- ааа.... нахрен... неси скальпель - нахрен сиськи, выворачивай влагалище.
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