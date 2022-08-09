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09.08.2022 18:53 | интересное от keke | комментарии: 0  ↓ 
Радиочастотная безэховая камера

Эта достаточно большая радиочастотная безэховая камера встретила нас приветливой надписью: "Осторожно СВЧ излучение" и горящей табличкой "идет эксперимент". В такие моменты не всегда понятно работает ли, что-то внутри или нет. Поэтому посовещавшись мы решили запустить в камеру самого опытного и возрастного из нас внутрь, на пять-десять минут, и посмотреть, что произойдет, а самим подождать снаружи.

Время прошло, наш товарищ, судя по всему, не испытывал каких-либо страданий и мучений, и мы уже спокойно забрались внутрь.

В отличии от акустических безэховых камер в этой было все в порядке со звуками, и мы не испытали давящей тишины или еще, что-то похожего. Оно и логично, задача синего покрытия из конусов поглощать радиоизлучение, а не звуковые волны. Поэтому эта камера используется для измерения радиотехнических параметров антенн и рассеивающих свойств различных объектов.

(c) lastmord @ Urbex
2560x1707, 609 Kb / СВЧ, радио, камера, радиочастотная безэховая камера

СВЧ, радио, камера, радиочастотная безэховая камера

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