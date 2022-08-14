ещё! выкл. сиськи
14.08.2022 10:54 | тексты от sgn | комментарии: 8  ↓ 
Желаю Вам, чтобы всю Вашу жизнь Вас окружали такие же люди, как и Вы.
комментарии
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Polina | 14.08.2022 11:05
спасибо! так и есть, в общем-то )
Marcovich | 14.08.2022 11:11
хм.. мое окружение состоит из абсолютно разных людей по взглядам, возрасту и вероисповеданиям. зато -нескучно:)
Polina | 14.08.2022 11:50
sgn, а речь о каком окружении? уточни, пожалуйста. о близком (муж, жена, дети, мамы, дедушки), или все подряд, друзья-знакомые, дяди, кузины..? :)
warg | 14.08.2022 11:56
Звучит как проклятие
Polina | 14.08.2022 11:58
warg (11:56), просто у тебя депресняк
Marcovich | 14.08.2022 12:11
warg (11:56), плюсуюсь))
Лелик | 14.08.2022 12:20
Было бы неплохо.
Marcovich | 14.08.2022 12:36
не кажется что это хорошая идея
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