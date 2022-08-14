ещё! выкл. сиськи
14.08.2022 22:20 | тексты от sgn | комментарии: 2  ↓ 
Забавно, когда огонь в твоих глазах ищет тот, кто его погасил.
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supershmel | 14.08.2022 22:21
хто тот разбийник, что погасил огонь в твоих глазах. кидай сюда мы его закибербулим
Marcovich | 14.08.2022 22:57
может зажечь камин? @mr.bsa тащи пару сноубордов)
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