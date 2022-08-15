ещё! выкл. сиськи
15.08.2022 20:55 | картинки от Саныч | комментарии: 2  ↓ 

773x915, 75 Kb / Лексус, кожа

Лексус, кожа

комментарии
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sgn | 15.08.2022 21:06
никогда не понимал как это возможно, ну да ладно.
меня другой прикол убивает - кожа-то в любом авто говно полное. а уж в каком-то лексусе... Ну да, не кожзам генезиса, но всё равно - чтобы кожа девушки была ХУЖЕ... он с какой подворотни бомжиху нашёл.... и то не уверен, что если её отмыть, то будет хуже.
пиздёж подростка, имхо.
tuslin | 15.08.2022 21:25
... И переключился на сидение
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