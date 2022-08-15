ещё! выкл. сиськи
15.08.2022 20:58 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
прочитал лирику "Я свободен"
вся песня о радости развода с абьюзивной деспотичной женой:
Я свободен, словно птица в небесах,
Я свободен, я забыл, что значит страх.
Я свободен с диким ветром наравне,
Я свободен наяву, а не во сне!
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