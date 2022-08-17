ещё! выкл. сиськи
17.08.2022 14:48 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Он:
— Могу ли я угостить тебя коктейлем?
Она:
— У меня есть парень.
Он, пересчитывая рубли на ладошке:
— Ну, только если он закажет что-нибудь недорогое…
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