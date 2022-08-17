ещё! выкл. сиськи
17.08.2022 14:49 | тексты от sgn | комментарии: 3  ↓ 
По статистике 70% женщин имитируют похудение.
комментарии
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akel | 17.08.2022 15:19
А 80% мужчин имитируют вкусный борщ.
supershmel | 17.08.2022 15:43
akel (15:19), с месюками жи
Marcovich | 17.08.2022 17:28
supershmel (15:43), а чо без -никак ? советская поваренная диктует?
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