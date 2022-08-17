ещё! выкл. сиськи
17.08.2022 20:24 | тексты от sgn | комментарии: 0  ↓ 
Математикой Мир обложен,
Посмотри на то объективно:
Чтобы Ты был спортивно Сложен
Кто-то был Вычтен спортивно

sgn, мир, спорт, арифметика

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