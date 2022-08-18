ещё! выкл. сиськи
18.08.2022 16:19 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Я атеист только на рождество и на Пасху. В остальные дни это не имеет значения.
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болт | 18.08.2022 17:39
По моему так ровно наоборот, на рождество и пасху, все причащаются, как будто постились предыдущую жизнь от рождения.
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