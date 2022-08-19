19.08.2022 12:39 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓ от - Служба задержки слушает.

- Уже пять дней не работает. Уже пить Постинор?

- Сначала попробуйте перегрузить парня.

- Я уже это делала.

- Сделайте сейчас.

- Хорошоооо.... не помогло. Что дальше.

- Секундочку. Сейчас проверю. Вы проверяли индикаторы?

- Да.

- Попробуйте попрыгайте.

- Прыгала уже. Не помогло.

- Пожалуйста.

- Во т пр ы га ю Пры га ю.

- Точно ничего не произошло?

- Ни че го!

- Минуточку повисите на линии [ та... та-ра... та та-та-та та-ра...]... Извините за ожидание. Наши специалисты провели проверки, мы берём вашу заявку на рассмотрение...

.... [10 месяцами позднее]

- Алло, Здравствуйте, это служба задержки. Мы рассмотрели вашу заявку - да, действительно, надо пропить Постинор.

- Спасибо. Уже не надо.

- Значит ли это что заявку можно закрывать?

- Да.

- Спасибо за обращение. Звоните к нам ещё. Оставайтесь, пожалуйста на линии и оцените нашу помощь.

sgn

