|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
19.08.2022 12:39 | тексты от sgn | комментарии: 0 ↓
- Служба задержки слушает.
- Уже пять дней не работает. Уже пить Постинор?
- Сначала попробуйте перегрузить парня.
- Я уже это делала.
- Сделайте сейчас.
- Хорошоооо.... не помогло. Что дальше.
- Секундочку. Сейчас проверю. Вы проверяли индикаторы?
- Да.
- Попробуйте попрыгайте.
- Прыгала уже. Не помогло.
- Пожалуйста.
- Во т пр ы га ю Пры га ю.
- Точно ничего не произошло?
- Ни че го!
- Минуточку повисите на линии [ та... та-ра... та та-та-та та-ра...]... Извините за ожидание. Наши специалисты провели проверки, мы берём вашу заявку на рассмотрение...
.... [10 месяцами позднее]
- Алло, Здравствуйте, это служба задержки. Мы рассмотрели вашу заявку - да, действительно, надо пропить Постинор.
- Спасибо. Уже не надо.
- Значит ли это что заявку можно закрывать?
- Да.
- Спасибо за обращение. Звоните к нам ещё. Оставайтесь, пожалуйста на линии и оцените нашу помощь.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 123666 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 194 / 295| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————