ещё! выкл. сиськи
19.08.2022 13:38 | тексты от sgn | комментарии: 3  ↓ 
помощь окружающих выглядит обычно так:
- Я - урод.
- Переставай заниматься самоуничижением.
- Я нормальный
- Ты себя недооцениваешь.
- Хорошо. Я -... красавчик!!?
- Тебе должно быть стыдно за твой нарциссизм - иди к себе и запрись там, урод!

sgn

комментарии
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Marcovich | 19.08.2022 13:39
ну ладно;)
Marcovich | 19.08.2022 13:51
о нарциссах. один псевдопсихолог такой диагноз поставил парню девушки, которая подсела на иглу «психолога». те расстались, «несмотря на активную помощь специалиста». итог: год не вместе, но смс с сообщениями «ты гребаный нарцисс» парень получает до сих пор)) грустно на самом деле от таких психологов!
sgn | 19.08.2022 13:53
Marcovich (13:51), гыгыгы.... зачёт! :)
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