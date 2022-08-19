ещё! выкл. сиськи
19.08.2022 18:04 | картинки от саныч | комментарии: 8  ↓ 

845x1024, 124 Kb / разочарование, зимняя резина, рисунок

разочарование, зимняя резина, рисунок

комментарии
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DimaS | 19.08.2022 18:05
Однополчанин, сцук...
Слабак!
therapy | 19.08.2022 18:35
в омериге 60-х не было проблемы с зимней резиной, имхо
Polina | 19.08.2022 18:39
мелочный мужик. для себя же всё, или ему суши с мартини и женщиной красивой плохо
supershmel | 19.08.2022 18:47
Polina (18:39), нахуй не нужны ему суши и блевотное мартини )
ЗЫ мелочная баба. для себя же всё или ей зимняя резина и гейстейшен 5 плохо
Marcovich | 19.08.2022 19:15
Чего-то не хватает в этой картинке. наверно окупаемости вложений с учетом инфляции :)))
tuslin | 19.08.2022 20:45
60 тыр ради одной палки? Я правильно посчитал?))
Polina | 19.08.2022 20:46
supershmel (18:47), зимняя резина ведь ЕМУ нужна! не ей. а провести время с женщиной не низкого пошибу нужно было тоже ему. тут либо экономь и подщитывай бабе мартини, либо купи себе уже эту долбанную резину. и вообще, хочешь жить хорошо и свободно, не обижая самого себя вниманием красивых, ухоженных женщин, догадайся как преуспеть в своем благополучии. нет - нехуй сидеть и ныть, после всей вечеринки и искать в бабе виноватую. нахрен он тогда ее вообще привел и угощал, раз не может себе это позволить. есть женщины вообще без претензий, пару сигарет и она твоя...)))
Marcovich | 19.08.2022 20:55
tuslin (20:45), чот я посчитал, много меньше. но это без резины, зимней)
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