ещё! выкл. сиськи
20.08.2022 20:43 | картинки от DicDS | комментарии: 2  ↓ 
Когда нет экрана под рукой.
640x635, 30 Kb / Экран, корова

Экран, корова

комментарии
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Лелик | 20.08.2022 21:04
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tuslin | 20.08.2022 21:54
Я прям молодость вспомнил увидив эту картинку, cdrw, Nokia 6130i...
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