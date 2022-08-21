ещё! выкл. сиськи
21.08.2022 16:56 | сиськи от DimaS | комментарии: 16  ↓ 

613x900, 132 Kb / русалка, сушими, повар, японец, рисунок

русалка, сушими, повар, японец, рисунок

комментарии
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sgn | 21.08.2022 17:14
у этой древней картинки интересная история - есть такой персонаж - супер крутой художник с аутичным, видимо, спектром - Ким Чен Ги. Он рисует картинку как из глаз любым фломзелем из любой точки. И вот он нарисовал вот этот сюжет.
https://arthur.io/img/art/jpg/ ... large/kim-jung-gi--mermaid.jpg
А потом вроде другой художник кореец вроде её перерисовал чуть ли не в 3d из уважения к автору.
собственно вот и она
https://www.artstation.com/artwork/YOgX6
KIKOs | 21.08.2022 17:15
Было
Marcovich | 21.08.2022 17:27
sgn (17:14), почему с аутичным спектром? достаточно фантазийна картина, сюрреальности.
tuslin | 21.08.2022 17:44
DimaS не иначе в галерее был
sgn | 21.08.2022 19:33
KIKOs (17:15), было. возможно даже что я постил. но по тэгам не нашёл.

Marcovich (17:27), Ты рисуешь?
Marcovich | 21.08.2022 19:37
sgn (19:33), рисовал, но не писал:) художница профи есть в знакомых
Polina | 21.08.2022 19:43
sgn (19:33), тоже рисовала раньше. всегда в школе, потом в моса ко мне обращались за какими-нить оформлениями. да и юность-молодость вся шла среди художников, музыкантов и фотографов
sgn | 21.08.2022 19:43
Marcovich (19:37), спроси, сможет ли он от ногтя нарисовать графическую картину в точных пропорциях проекции людей в рыбьем глазе на ватмане размером с университетскую доску?
Вопрос не в сюжете, а в том, что обычно только аутисты могут так точно работать с объектами и числами. Он сам говорил что работает прямо из головы.
На всякий случай - всякие гении рисунка одно большое полотно лет по 10 писали, даже с набросками по годам.
sgn | 21.08.2022 19:49
Polina (19:43), у меня иногда ощущение, что только у меня молодость прошла тихо и спокойно. Так, с Гладковым только знаком в тот момент был, ну и Караченцова видел в коридоре ОРТ.
И только уже в фидошном 20тилетии там уже что-то очень местечковое пошло.
Вот сестра с женой зажигали, ну на то бабам пизда и дана - для приключений. :)))
Marcovich | 21.08.2022 20:01
sgn (19:43), спрошу конечно-думаю много за жизнь увидено прокомментирует , тем более графика не чужда. кажется парень по ходу додумывает сюжет. и гениальный -не значит сразу с каким-то аутичным спектром.
Marcovich | 21.08.2022 20:07
sgn (19:49), ну не только у тебя :))) и уверен таких немало! вообще кажется не от пола зависит , а от человека! нашурубонить приключений на свою задницу- при желании любой сможет, вопрос наличия этого желания и отсутствия тормозов в мозге..
sgn | 21.08.2022 20:08
RockyMeng
Mermaid

This is my latest personal work. It was inspired by Kim Jung-Gz's s sketch work. I like his ideas very much so I made it into 3D.
Modeling was done by Zbrush and Maya. Textured in Mari, Photoshop and Ddo. Rendered in Around. I hope you like it.
Это моя последняя работа(на эту тему, видимо). Она была вдохновлена наброском Ким Джунгом. Мне так сильно понравилась эта идея, что я решил сделать из неё 3d/
Скульптилось в Zbrush и Maya. Текстуры поверхности делались в The Foundry MARI, плагином dDO для Photoshop . Рендерен в них же. Результатом доволен!
sgn | 21.08.2022 20:18
Marcovich (20:01), гений - Леонардо. Тут, конечно, тоже крутой. Но невозможно у себя в голове видеть такие объёмы сразу без подрисовки. Ну просто невозможно. Есть две рисовки - контурная от примитивов, и цветом от пятна(как я рисую). И то и другое исключает рисование от пальца или глаза без возможности подправить. Это явно нарушение аутичного спектра. Был у нас на работе в Ивановце мужик, который с космосом разговаривал и в лифте все кнопки нажимал. Но при этом конструкторы давали ему матрицу жёсткости, и он при помощи какой-то программы выводил всё в нужном ему порядке, и видел все нарушения материала лучше автокадовских инструментов.
Marcovich | 21.08.2022 20:19
Охренительно гениальный чувак! А состоялся как художник комиксов далеко не сразу, нигде не брали, правду говорят талантам надо помогать..:)
Marcovich | 21.08.2022 20:30
sgn (20:18), а есть рисунки? интересно посмотреть, понятно что технику нужно в динамике. но все-таки
Marcovich | 21.08.2022 20:38
сама картинка Джунга все-таки жутковая.. o_O .. русалку и на суши.
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