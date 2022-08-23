ещё! выкл. сиськи
23.08.2022 15:42 | интересное от саныч | комментарии: 3  ↓ 
Оригинальное изображение к сказке "Репка" опубликованное в 1863 году исследователем фольклора А. Н. Афанасьевым.
1280x846, 250 Kb / Сказка, Репка, 1863, Ноги

Сказка, Репка, 1863, Ноги

комментарии
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Nick7rus | 23.08.2022 15:50
А деревянная нога чья? Внучки?
keke | 23.08.2022 16:56
Nick7rus (15:50), это доп ноги, сверх основного контента повествования (дедка, бабка, внучка, да сучка + еще гора ног разномастных).
Murrzik | 23.08.2022 17:47
Мы в техникуме ржали: что если читать про репку только первые слоги.
По де ре. Вы ре бо пре бо! Де за ре, тя потя, вы не мо))
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