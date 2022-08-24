ещё! выкл. сиськи
24.08.2022 07:02 | тексты от sgn | комментарии: 1  ↓ 
Редактор начинающему поэту:
- Ваши стихи будут напечатаны. Только, с Вашего позволения, везде, где у Вас присутствует буквосочетание "жопа", будет опубликовано "душа". Например: Прекрасной душою сверкая, наяда по морю плывёт.
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Marcovich | 24.08.2022 09:09
изящненько:)))
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