ещё! выкл. сиськи
27.08.2022 18:08 | ссылки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

винни-пух

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
KIKOs | 27.08.2022 18:47
многое из этого я знал уже в подростковом возрасте, после того как прочитал эту книгу а так же продолжение "Дом на Пуховой опушке"... ну конечно перед этим были стотысячпицот раз пересмотрены наши мультфильмы про Винни - пуха.
supershmel | 27.08.2022 19:02
годнота но голосок( 5 минут вытерпел
Moveton | 27.08.2022 19:28
supershmel (19:02), зачем его терпеть? Show transcript и всё это за максимум 5 минут вместо 23х прочитать не мучаясь.
Marcovich | 27.08.2022 19:29
Мда. Тащ!.. одна из первых книжек, вероятно, как у многих, в памяти отложился советский серый переплет с парой черно-белых картинок внутри… Разница с мультфильмом сразу закладывает с детства у ребенка понимание разницы книга-фильм и осознание права режиссера на «отсебяшки» и вольные интерпретации. Обвинили Медведя во всех смертных грехах зря-ведь понятно, во всем виновата популярность. История как и с героиней «гостья из будущего». Медведь-то не причем.
supershmel | 27.08.2022 19:51
Moveton (19:28), на втором монике фоном запускаю. не настолько интересно чтобы читать, но достаточно интересно, чтобы послушать
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  6
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 123814 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2022 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 188 / 291| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer