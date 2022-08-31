ещё! выкл. сиськи
31.08.2022 19:26 | прочее от supershmel | комментарии: 4  ↓ 
ну шо к первому сентября готовы?
1200x800, 423 Kb / водка, пацан, диван

водка, пацан, диван

комментарии
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Polina | 31.08.2022 20:02
ему примерно 11-12 лет. как его жизнь уже испортили чудо-родители, так называемые. бедные дети!
supershmel | 31.08.2022 21:10
Polina (20:02), в смысле? лица девки не вижу, но не думаю, что кроводил при такой фигуре. стопарик тоже не сложит на его массу если не якут.
mr.bsa | 31.08.2022 21:34
Вертухай Америха чему учила мать вашу!)
Polina | 31.08.2022 23:13
supershmel (21:10), судя по взгляду ребенка, там не стопарь, а минимум пол бутыля . и девочке той не в детском порно участвовать, а дома быть, после ужина, уроков и тихого досуга с ...фоном, или фильмом перед сном
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