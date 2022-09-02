ещё! выкл. сиськи
02.09.2022 07:29 | ссылки от sgn | комментарии: 2  ↓ 


ADD N TO (X) - METAL FINGERS IN MY BODY

комментарии
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DimaS | 02.09.2022 08:37
...вкалывают роботы, а не человек!
DimaS | 02.09.2022 08:50
Заодно вспомнилось:
- Моисей Гершович, ви таки старый еврей, который видел разную жизнь, расскажите мине, шо такое хуйня и шо такое пиздец?
- Йоша, я тебе так скажу, шо бы ты понял с единственного первого раза: 10 мужчин на 1 женщину - это хуйня, а 10 женщин на 1 мужчину - это пиздец.
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