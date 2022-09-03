ещё! выкл. сиськи
03.09.2022 08:58 | тексты от sgn | комментарии: 2  ↓ 
Дым накрыл первопрестольную в августе - то приближались осенние костры рябин.

третье сентября, Шуфутинский, sgn

комментарии
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Marcovich | 03.09.2022 09:10
Реальная (!)народная примета 3 сентября: на рябине много ягод – осенью будут частые дожди:)))
sgn | 03.09.2022 11:31
Marcovich (09:10), это хорошо - значит недруги не смогут поджечь лес. :)
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