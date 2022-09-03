ещё! выкл. сиськи
03.09.2022 11:08 | интересное от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Сальвадор Дали стоит на палубе корабля «Нормандия», пришвартованного в Нью-Йорке, 1936 год.
620x900, 180 Kb / Дали, Сальвадор

Дали, Сальвадор

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