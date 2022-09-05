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05.09.2022 16:26 | тексты от Vintorezz | комментарии: 4 ↓
Фильмы Венецианского кинофестиваля 2022
«Моника»
Транс-девушка Моника воссоединяется с родной семьёй, от которой сбежала много лет назад.
«Вся красота и кровопролитие»
Документальный фильм о фотографе ЛГБТ и активистке, борющейся со злоупотреблением опиоидов
«Кит» Аронофски (!)
Чарли, мужчина инвалид средних лет весом 600 фунтов пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Он оставил свою семью ради любовника-гея, который позже умер
«Необъятность» с Пенелопой Круз
Действие развернется в 1970-х годах в Риме, в центре сюжета окажется женщина Клара, чья 12-летняя девочка вдруг заявляет, что она мальчик
«Повелитель муравьев»
События разворачиваются в 1968 году. Известный итальянский писатель и драматург Альдо Брайбанти попадает в места лишения свободы после того, как его обвинили в гомосексуальной связи с восемнадцатилетним юношей.
«Целиком и полностью» (Bones and All) — проект Луки Гуаданьино, основанный на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Главные роли играют Тэйлор Рассел и Тимоти Шаламе. В центре сюжета — девушка Марен, которая отправляется в поездку по стране, чтобы найти своего отца. Она его никогда не встречала, но с его помощью рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть любящих ее людей.
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