05.09.2022 16:26 | тексты от Vintorezz | комментарии: 4 ↓ от Фильмы Венецианского кинофестиваля 2022



«Моника»

Транс-девушка Моника воссоединяется с родной семьёй, от которой сбежала много лет назад.



«Вся красота и кровопролитие»

Документальный фильм о фотографе ЛГБТ и активистке, борющейся со злоупотреблением опиоидов



«Кит» Аронофски (!)

Чарли, мужчина инвалид средних лет весом 600 фунтов пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Он оставил свою семью ради любовника-гея, который позже умер



«Необъятность» с Пенелопой Круз

Действие развернется в 1970-х годах в Риме, в центре сюжета окажется женщина Клара, чья 12-летняя девочка вдруг заявляет, что она мальчик



«Повелитель муравьев»

События разворачиваются в 1968 году. Известный итальянский писатель и драматург Альдо Брайбанти попадает в места лишения свободы после того, как его обвинили в гомосексуальной связи с восемнадцатилетним юношей.



«Целиком и полностью» (Bones and All) — проект Луки Гуаданьино, основанный на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Главные роли играют Тэйлор Рассел и Тимоти Шаламе. В центре сюжета — девушка Марен, которая отправляется в поездку по стране, чтобы найти своего отца. Она его никогда не встречала, но с его помощью рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть любящих ее людей.