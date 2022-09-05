ещё! выкл. сиськи
05.09.2022 16:26 | тексты от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Фильмы Венецианского кинофестиваля 2022

«Моника»
Транс-девушка Моника воссоединяется с родной семьёй, от которой сбежала много лет назад.

«Вся красота и кровопролитие»
Документальный фильм о фотографе ЛГБТ и активистке, борющейся со злоупотреблением опиоидов

«Кит» Аронофски (!)
Чарли, мужчина инвалид средних лет весом 600 фунтов пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Он оставил свою семью ради любовника-гея, который позже умер

«Необъятность» с Пенелопой Круз
Действие развернется в 1970-х годах в Риме, в центре сюжета окажется женщина Клара, чья 12-летняя девочка вдруг заявляет, что она мальчик

«Повелитель муравьев»
События разворачиваются в 1968 году. Известный итальянский писатель и драматург Альдо Брайбанти попадает в места лишения свободы после того, как его обвинили в гомосексуальной связи с восемнадцатилетним юношей.

«Целиком и полностью» (Bones and All) — проект Луки Гуаданьино, основанный на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Главные роли играют Тэйлор Рассел и Тимоти Шаламе. В центре сюжета — девушка Марен, которая отправляется в поездку по стране, чтобы найти своего отца. Она его никогда не встречала, но с его помощью рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть любящих ее людей.
комментарии
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tuslin | 05.09.2022 16:50
Последний фильм описывает весьма заурядную ситуацию
Vintorezz | 05.09.2022 17:15
tuslin (16:50),... Но не есть же
Polina | 05.09.2022 17:54
Vintorezz (17:15), у меня дед ел. война была, голод, а те все равно уже мертвы и угодливо приморожены зимой. вкус похож на медвежатину, мол
tuslin | 05.09.2022 17:56
Vintorezz (17:15), "жрать мозг"
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